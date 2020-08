Carlos Salcedo explicó porqué los medios no consideran a Tigres como un equipo grande

Carlos Salcedo, defensor central de Tigres UANL, platicó en una entrevista para el Portal 90min, y explicó la razón por la cual los medios de comunicación consideran al conjunto felino como una institución "chica", siendo el equipo que más títulos ha obtenido en la última década.

"Siendo analítico, muchos lo hacen para provocar una reacción en la gente y generar más rating. Vendió más mi nota el día que yo, en una conferencia de prensa previo al partido del Mundial con Alemania, dije que sería más jodido enfrentar a la Argentina, porque sabíamos que contaba con un jugador como Messi, que te puede ganar un partido con una individualidad", expresó.

Y agregó: "Alemania, en ese momento, no lo tenía. Tenía grandes jugadores, pero no tenían un jugador puntual que podía desnivelar. En ese momento, en mi país decían ‘mañana les van a cerrar el culo a estos’ y el partido lo ganamos 1-0. Esos mismos periodistas, al día siguiente, cambiaron su parecer. Yo siento que el periodismo se ha ido contaminando por generar mayor impacto".

Carlos Salcedo criticó a los medios de comunicación. Jam Media.

Más adelante, el defensor habló acerca de la relación que tiene con la afición de la institución: "Es muy buena, porque al final del día yo no me quedo con las cosas malas. Eso lo aplico tanto en el futbol como en mi vida personal. Siempre me han recibido muy bien desde mi llegada: el día que llegué desde Alemania en el aeropuerto, el día de mi presentación, el día que salimos campeones ese torneo. Son más las cosas buenas que malas".

Además, comparó a la hinchada del Universitario con la de Chivas, y tuvo que elegir una: "Ambas son muy buenas, pero hoy en día que no le está yendo bien a Chivas. Las críticas le llueven a todos. Es algo que va semana tras semana. Es más fácil criticar cuando hay un suceso bueno que uno malo. Nunca he visto un hincha que, una vez que uno gana un clásico, diga ‘los jugadores son una mierda’. Todo depende del resultado".

