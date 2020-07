Carlos Vela rompe el silencio y explica su ausencia en el torneo MLS is Back

Luego de varias semanas sin futbol, la MLS, organizando un pequeño evento para poner en marcha el retorno del mismo, decidió crear el certamen MLS is Back. Reuniendo a los equipos en una sede única, la casa madre del futbol estadounidense, a la espera del inicio de la temporada regular, optó por diagramar una competencia en territorio neutral para todos sus participantes.

Pese a que en primera instancia se esperaba que el evento en cuestión cuente con la presencia de varios futbolistas de renombre, en las últimas horas se fueron confirmando bajas de renombre. ¿La última? La de nada más ni nada menos que Carlos Vela, futbolista y estrella de Los Angeles FC.

Mediante un comunicado, Vela explicó los motivos de su ausencia en el torneo MLS is Back (Foto: Captura)

Mediante un comunicado publicado a través del sitio web de la institución estadounidense, el artillero mexicano, exteriorizando que su deseo principal era ser parte de la competencia junto al resto de sus colegas, marcó: "Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el Club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles".

Exteriorizando que la decisión de no presentarse se debe al embarazo que su esposa actualmente se encuentra transitando, Vela, priorizando el bienestar de su familia, indicó: "Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa".

Enviándole un gran mensaje de apoyo a sus compañeros de cara al regreso del futbol, Carlos, afirmando que estará apoyando al club a la distancia, cerró: "Voy a extrañar al grupo pero los estaré apoyando desde la distancia y los espero con el trofeo de vuelta en casa. Pronto llegará el día en el que podamos estar juntos nuevamente y seguir logrando cosas importantes para nuestro Club. ¡Vamos LAFC!”.

