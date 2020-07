Celso Ortíz no se presentó a la práctica de Monterrey

Monterrey llevó a cabo un nuevo entrenamiento, de cara al comienzo del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El conjunto regiomontano pretende tener a todos sus hombres disponibles para el inicio del certamen azteca.

Sin embargo, un jugador pareciera estar en duda para el arranque. Celso Ortiz no presenció el partido amistoso del sábado entre Rayados y Santos Laguna, por problemas estomacales de último momento, de acuerdo a la información de Canal 6 Deportes. ¿Se perderá el primer partido del torneo?

(Getty Images).

La mala noticia es que este lunes el paraguayo estuvo ausente en el entreamiento en el Barrial. De no evolucionar en sus dolencias, es probable que el volante no pueda estar en el debut de La Pandilla ante Toluca.

Ortiz es un jugador muy importante para el esquema de Antonio Mohamed. El elemento que arribó al club en 2016, disputó 24 partidos en la última temporada y fue titular en gran parte de ellos. Además, es muy querido por la afición tras lograr títulos en tierras regiomontanas.

Así las cosas, la presencia del volante en el inicio del certamen aún no es confirmada. De no poder sumar minutos, el Turco deberá metar mano en su once titular para acompañar a Matías Kranevitter y Carlos Rodríguez en la mitad de la cancha.

