César Delgado liquidó a Cruz Azul por perder la Final ante América en el Clausura 2013

La Final entre el Club América y Cruz Azul del torneo Clausura 2013 sin dudas pasó a la historia del futbol mexicano. Se dio una de las definiciones más dramáticas e inesperadas de todas y fue un guardameta el encargado de revivir a las Águilas para que se queden con el título un rato más tarde en los penales.

Los trolleos a La Máquina por haber dejado ir aquel título y no poder cortar una larga sequía de 16 años sin poder conseguirlo no tardaron en llegar y hasta el día de la fecha se lo recuerdan. Aquella tarde recibió un golpe de Nocaut, del cual todavía se está recuperando.

Así lo analizó el mismo César Delgado, exjugador y referente de los Cementeros. El argentino señaló que después del 26 de mayo del 2013 el conjunto de la Noria no volvió a ser el mismo y dejó un claro mensaje para la interna del club.

"Después de la final que perdieron contra el América, me parece que la institución perdió mucho carácter, mucha actitud. Fue un golpe muy duro porque el campeonato ya estaba prácticamente en el bolsillo y se lo ganaron en el último minuto", confesó Chelito.

Por otra parte, el ex-Rayados señaló: "Debería empezar un campeonato nuevo o seguir como estaban, no me parece que sea un decisión difícil. Veo muy mal darle el campeonato a cualquier equipo sin haber hecho mérito, más allá de que sea Cruz Azul. No tiene sentido y los mismos jugadores se van a sentir muy vacíos por ganar de esta manera".

