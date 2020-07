César Delgado rechazó al PSG, Mónaco y Lyon para fichar por Rayados

En julio de 2011 César Delgado abandonó las instalaciones del Olympique de Lyon para mudarse a Monterrey y vestir la playera de Rayados. A partir de ahí, la historia es conocida: se transformó en bicampeón de Concachampions y en un gran referente para la institución.

Además de todo esto, se le agrega la peculiar manera en la que se dio este fichaje. Chelito tenía opciones para seguir en Lyon y para incorporarse a PSG o Mónaco. Sin embargo, según reveló en una entrevista para Mediotiempo, eligió regresar a la Liga MX y sumarse a las filas de La Pandilla.

Chelito se ganó el corazón de la afición rayada (Getty Images)

"Podía quedarme tranquilamente (en Lyon), me había contactado el Mónaco para jugar, en aquel momento también el PSG, me acuerdo, cuando no estaban los jeques, entonces no pude quedarme por esa situación. Después, el futbol de España sabes cómo es, si no eres comunitario, es difícil", comentó el exdelantero.

Más adelante explicó: "Yo que no tenía pasaporte, podía tener lugar en Mónaco y en París si daba el ‘ok’, pero no me aseguraban el colegio de mi hija en la escuela de español y decidimos volver a México, que ya conocíamos lo que era y era una linda oportunidad, también para mi familia, mi hija en Monterrey pudo aprender mucho en el sentido de escolaridad y eso para nosotros fue importantísimo".

"Estaba Luis Miguel Salvador en aquel momento, se me había terminado el contrato en Lyon, entonces había esta posibilidad de ir al Monterrey y conociendo lo que era México, acepté rápidamente. A la familia le gustó la idea de volver a México, se le había hecho muy difícil en Francia por el idioma y la forma de vida del francés, era una oportunidad para volver y Monterrey estuvo presente y después de hablar con la familia, tomamos la decisión de ir a Monterrey", sentenció Delgado.

