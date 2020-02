El choque de cabezas es algo normal para muchos defensores centrales. Es cierto que hay algunos más propensos a los cortes que otros, debido a la fiereza defensiva de ir a cada duelo aéreo como si fuera el último.

César Montes, de Monterrey, se ha caracterizado por tener que ser atendido en cada partido por los choques, lo que en el futuro le podría traer inconvenientes en su salud. De hecho, la implementación de nuevas reglas en la NFL, como mejores tecnologías en los cascos, se debe justamente a las contusiones.

Por estos motivos es que Cachorro piensa en innovar totalmente y convertirse en uno de los pocos jugadores de campo en usar casco al jugar. “Ya se está viendo si uso más los codos, pero a lo mejor me echan, a lo mejor jugar con casco, en verdad lo hemos planteado con los doctores, estamos viendo la posibilidad”, contó el zaguero.

“En el tema de los golpes prácticamente me gusta jugar al límite, jugar con todo, desafortunadamente he recibido los golpes", se lamentó. Está claro, jugar con esa mentalidad le puede traer serias consecuencias, por lo cual implementar una medida de cuidado no está mal vista por nadie.

