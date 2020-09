César Villaluz cargó contra Isaac Mizrahi: "Para algunos entrenadores eres muy malo"

A pesar de ser muy querido por la afición, César Villaluz quedará en la memoria como uno de los tantos buenos jugadores que tuvo Cruz Azul en este siglo, pero que no pudo coronar, por distintas circunstancias, a un equipo que arrastra 23 años de sequía en la Liga MX.

Sus inicios en La Máquina fueron muy esperanzadores. Sus buenos rendiementos cada vez que entraba al campo de juego generaban el interrogante de los seguidores de La Máquina, que le pedían a Isaac Mizrahi que le de más minutos.

En diálogo con Bolavip, el futbolista habló de esos momentos: "No sé porque no era titular. Para algunos entrenadores eres muy bueno, para otros más o menos y para otros eres muy malo. Depende mucho de eso también. Entrenaba pero no me daban los minutos".

"La afición me pedía mucho. No sé porque él no me ponía. Como jugador sabía que en cualquier momento podía llegar mi oportunidad. Estaba en un muy buen momento", agregó quien tuvo la continuidad deseada luego de la partida del estratega.

"Mi relación con él era normal. Ni muy buena ni muy mala. Como chavo respetaba al entrenador. Tenía un buen manejo de grupo", confirmó el mediocampista, sin generar polémica.

