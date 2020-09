César Villaluz recordó el choque con José Manuel Cruzalta: "No tuve llamadas"

La sequía de Cruz Azul estuvo cerca de romperse en el Apertura 2008 de la Liga MX. Fue victoria 2-0 ante Toluca en el Nemesio Diez, pero por la derrota sufrida tres días antes en Ciudad de México la definición del campeón se determinó con disparos desde el manchón penal. Y los Diablos Rojos se impusieron.

Fuera del resultado deportivo, hubo una situación del encuentro que quedó grabada en la memoria de todos los aficionados del futbol azteca. Y es que se dio un impresionante choque entre César Villaluz y José Manuel Cruzalta que dejó boquiabiertos a todos en la casa de los Choriceros...

Hoy, casi 12 años después, el por entonces futbolista de La Máquina platicó en exclusiva con Bolavip y recordó que fue lo que ocurrió aquella tarde en EDOMEX: "Uno se queda con impotencia por no poder terminar, porque fue una final y se me estaba dando un buen partido. Sentíamos que en cualquier momento ibamos a empatar. Ellos emocionalmente iban para abajo. Teníamos posibilidades de poder dar la vuelta".

"En ese momento no recuerdo nada. Sí recuerdo la jugada previa, sí lo había visto venir por el balón. Nunca me imaginé que el choque fuera tan fuerte para que me dejara inconsciente y saliera del partido. Me tocó la peor parte y en el partido menos indicado", narró Villaluz en primera persona.

"Ya después de ahí no tuve contacto con él. No tuve llamadas. No me tocó coincidir dentro de la cancha, cuando yo jugaba, él no jugaba, y cuando él jugaba yo iba a la banca", cerró el futbolista de 32 años, dejando en claro que su colega de Toluca nunca levantó el teléfono para disculparse.

