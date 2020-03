Chaco Giménez: "Los promotores manosean la llegada de los extranjeros a la Liga MX"

Durante una videollamada para el programa La Última Palabra, el Chaco Giménez fue muy crítico de los promotores de la Liga MX.

El exjugador de Cruz Azul aseguró que los promotores manosean y se aprovechan de la llegada de los extranjeros a la liga.

"Yo lo que pienso es que está muy manoseado por los promotores. Hay jugadores que no necesitan eso, por ejemplo: García. No digo que sea malo porque jugó en Europa, pero está ahí y no está jugando", sentenció el Chaco.

"ESTÁ MUY MANOSEADO POR LOS PROMOTORES, ES UNA REALIDAD" #LUPenCasa @chaco_81 fue contundente sobre la implicación de los promotores a la hora de contratar extranjeros para la Liga MX:



La palabra del exfutbolista argentino es más que autorizada en México. El Chaco Giménez llegó al país en 2004 y se retiró en 2018. Tuvo paso por: Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul.

