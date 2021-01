"No creo vivir más de 20 años": Chelís Solá le confesó sus excesos a Javier Alarcón

Mientras el Guard1anes 2021 está en sus primeras jornadas, una manada de entrenadores sin trabajo está aguardando un llamado para continuar sus carreras en Liga MX. Y entre tantos nombres que incluyen ese listado está el de José Luis Sánchez Solá, quien además empezó a coquetear con la política.

A la espera de resolver su vida profesional, Chelís tuvo una plática con Javier Alarcón y habló de todo. Entre diferentes temas que se tocaron, el nacido en Puebla de Zaragoza dejó una frase preocupante sobre su futuro. No con respecto a lo laboral, sino que fue refiriéndose a su vida personal y a su salud.

"Fumo más en el golf que en mi despacho, no es deporte. El libro que hice se llama 'Mis últimos 20' porque no creo vivir más de 20 años, es una realidad. Fumo mucho, me alimento mal, como una vez por día, tengo excesos. No llevo una vida sana", reveló cuando el reconocido periodista le consultó por su bienestar físico.

"Lo que pasa es que así es mi constitución. Sigo siendo talla 32 los últimos 20 años, me sigue quedando igual un pantalón. La cosa esta de la constancia, no, imposible. Ya no me dan las piernas, la cabeza sí", agregó el entrenador con reciente pasado en Puebla durante la entrevista que se publicó en YouTube.

Javier Alarcón le consultó si sus padres fueron longevos y esto contestó: "Mi jefe ya murió, cosa que lo extraño mucho. Se murió un sábado y el domingo jugaba contra Toluca, y ahí estaba en la cancha. No me ha dado tiempo de llorarlo, me imagino que por eso lo extraño. Mi jefa tiene 83 años, ya ni sale".

Lee También