'Chicharito' Hernández busca asistente personal; estos son los requisitos

Una vez más, Javier Hernández, acapara los reflectores en las redes sociales y no es precisamente por su actividad en la cancha, tal como lo ha hecho desde su llegada a Estados Unidos.

Esta vez, el polémico 'Chicharito' se puso bajo el radar al lanzar una oferta de trabajo muy atractiva: asistente personal.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista mexicano dio a conocer que estaba en busca de una persona que le ayude a organizar mejor su apretada agenda y publicó el link que lleva a la convocatoria.

"Me gustaría encontrar un/a Asistente Personal. Ahora vivo en Los Ángeles, California, y necesito a alguien de tiempo completo que me ayude a organizarme mejor.

Busco que de preferencia sea [email protected] viviendo en LA (si vive en CDMX/GDL tampoco sería gran problema, pero lo ideal es alguien que viva en la misma ciudad para vernos en persona y tener trato más cercano).

Y no, no es necesario que le guste el fut ni nada de eso (aunque si es [email protected], sería un plus, claro)", fue la introducción del mexicano al puesto.

¿Cuáles son los requisitos?

-Contar como mínimo con 5 años de experiencia como Asistente Personal comprobable y que tenga conocimientos avanzados de organización, contabilidad, administración y comunicación

-Ser [email protected] y tener habilidad para manejar horarios y agendas

-Tener excelente comunicación oral y escrita, tanto en Español como en Inglés

-Tener muchas ganas de superarse como persona y como profesionista

‍Estas, además de otras habilidades son con las que debe contar la persona que desee ser el asistente personal del canterano de las Chivas.

Para aplicar a la vacante da click aquí.

