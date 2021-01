Lloramos todos: el mensaje de Chicharito Hernández tras el retiro de Wayne Rooney

Wayne Rooney acaba de pasar a la historia. El delantero decidió ponerle punto final a su carrera como jugador y dar paso a la leyenda, para convertirse el entrenador principal del Derby County. A sus 35 años estará al frente del que se convirtió el último equipo de su enorme trayectoria.

Rooney ha tenido enormes compañeros en todos los años transitados, pero queda claro que ningunos otros como los que supo tener en el Manchester United. En ese sentido, se encuentra Javier Hernández, quien supo formar una notable dupla de ataque entre el 2010 y 2014.

Hoy en Los Angeles Galaxy de la MLS y, como no podía ser de otra manera, Chicharito le dedicó un gran mensaje en Instagram para quien supo ser su compañero en los Red Devils. No es para menos: quizás no volverá a tener uno igual en los años que le restan de futbol.

MÁS QUE UN AMIGO ����

El mensaje de Chicharito Hernández a Wayne Rooney

"Tú eres una gran inspiración y una verdadera leyenda del futbol. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por mi carrera. Todo lo mejor en este nuevo capítulo", escribió Hernández en las historias de su Instagram personal, junto a dos imágenes en las cuales se los pudo ver juntos.

Chicharito y Rooney obtuvieron juntos un total de cinco títulos en el Manchester United, dirigidos por Sir Alex Ferguson. Las dos Premier League se sitúan en un lugar especial, mientras que los restantes tres campeonatos fueron la Community Shield. La deuda, claro está, fue la Champions League.

