Osvaldito Martínez se despidió de la Liga MX 

Osvaldito Martínez llegó a la Liga MX en el 2009, luego de que Rayados de Monterrey haya apostado por él. El jugador paraguayo se convirtió en un elemento fundamental en su estadía por México, atravesando diferentes equipos y una cantidad de títulos envidiables en la mayoría de ellos.

Martínez disputó el Guard1anes 2020 en Puebla, aunque entendió que ya dio todo en la Liga MX y que necesita un nuevo destino. Después de más de una década en distintos clubes de México, Osvaldito le puso punto final a la aventura y buscará nuevos proyectos de cara al futuro.

El futbolista mismo comentó su decisión en un posteo de Instagram: "Hoy después de 12 años me despido de este hermoso país donde pase gran parte de mi vida, país donde disfrute cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa, fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regalo el fútbol y la vida, hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país", comenzó escribiendo.

Osvaldito Martínez deja la Liga MX

Como no podía ser de otra manera, el futbolista mostró palabras de agradecimiento: "Y no me podía ir sin antes agradecerles a todos ustedes, por todo el cariño, la fuerza, los consejos y todo lo que me fueron dando todos estos años que me ayudo a crecer en lo profesional y como persona, me llevo a mexico y a toda su gente en mi corazón, nunca voy a olvidar tantos momentos vividos, gracias por este hermoso paseo, gracias por tanto. NO ES UN ADIÓS ES UN HASTA LUEGO".

A lo largo de su estadía en el futbol mexicano, Osvaldito Martínez pasó por Monterrey, Atlante, América, Santos Laguna, Atlas y Puebla. En total fueron cinco títulos de Liga MX, siendo dos de ellos con Rayados y las Águilas y otro con Santos Laguna.

Lee También