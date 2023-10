Wayne Rooney es reconocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en Inglaterra y en el Manchester United, a pesar de retirarse con 33 años. Su etapa en el fútbol inglés marcó historia y hoy sigue siendo una de las voces más escuchadas y relevantes en el país anglo.

En esta ocasión, y dado su regreso al fútbol inglés para dirigir al Birmingham City, el propio Rooney habló con el portal británico Talksport sobre una de las grandes apariciones del club en el último tiempo: Jude Bellingham, y se rindió en elogios para con el hoy jugador del Real Madrid.

“Jugué contra Jude Bellingham cuando él estaba en el Birmingham y yo en Derby [County]”, recordó Rooney. “Creo que [Bellingham] tenía 16, tal vez 17 recién cumplidos, y me hizo marca personal durante todo el partido”, añadió.

“Lo que más me agradó sobre él es que, cada vez que yo pasaba la pelota, él me dejaba la pierna y me daba un golpe. Recuerdo haber pensado ‘este chico tiene algo'”, asegura Wayne. Con ello, hace referencia a la personalidad de un joven Bellingham, que no tenía miedo de enfrentar y golpear a una leyenda del fútbol inglés -y mundial-, siendo todavía un adolescente.

Su osado traspaso a Alemania y su personalidad

Rooney también destaca el atrevimiento de Bellingham, que tras una única temporada en Birmingham, decidió atreverse al desafío del fútbol alemán y del Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes de país teutón.

“Muestra su carácter, el irse a Alemania y dominar esa liga, tomar el control y tener esa mentalidad para rendir al nivel que lo ha hecho”, reconoce el histórico goleador inglés sobre la gran promesa del fútbol de su país.

“Ha capitaneado allí al equipo en algunos partidos también, y eso es otra muestra de su carácter a tan corta edad”, agregó Wayne, que destaca ese por sobre todo lo demás que tiene Bellingham para ofrecer.

Bellingham, el futuro de Inglaterra para Rooney

“Será un gran jugador para Inglaterra. Sólo con su mentalidad, creo que puede impregnar parte de su carácter en el resto del equipo, a pesar de ser joven aún”, afirmó Rooney.

Jude lo está demostrando, con apenas 20 años ya es la figura del Real Madrid, en un plantel repleto de grandes leyendas y estrellas del fútbol mundial. Lleva 13 goles en 13 presentaciones con la camiseta merengue, incluyendo su doblete ante el Barcelona en ‘El Clásico’, del pasado fin de semana.

Además, ya ha realizado 27 presentaciones con la Selección de Inglaterra y anotado un par de tantos para los Tres Leones.