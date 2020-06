Chicharito Hernández destruyó a David Moyes, su exentrenador: "Era muy terco"

Por su profesionalidad, disciplina y oportunismo, Javier Hernández pudo jugar en ligas y equipos de élite mundial. A su vez, también compartió vestidor con entrenadores y jugadores que dejaron su huella en el mundo del futbol.

El mexicano vivió de lleno el proceso de renovación del Manchester United: luego de más de 26 años, Alex Ferguson abandonó el cargo de director técnico del equipo y eligió a David Moyes como su sucesor. Sin embargo, los éxitos estuvieron lejos de repetirse con este último.

En entrevista con el Diario Sport, Chicharito cargó contra Moyes y hasta aseguró que nunca debería haber llegado al cuadro de Manchester: "Nunca hubo nada personal entre él y yo, pero fue un error que lo trajeran. Eso todavía los persigue. Por eso solamente estuvo 7 meses, era muy terco; no tenía adaptabilidad".

"No se trata de ser un entrenador bueno o malo o de sus ideas, no voy a cuestionar eso. El problema es que no entiendo cómo es posible que no seas humilde o lo suficientemente inteligente como para mantener lo que estaba teniendo éxito, que era la forma de Ferguson, el mejor de todos los tiempos", agregó.

Luego de 5 temporadas en Los Red Devils, el surgido en Chivas pasó al Real Madrid. Actualmente se encuentra en Los Ángeles Galaxy, pero sin actividad por el COVID-19.

