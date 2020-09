Oribe Peralta: "Hay compañeros que se deslumbran con el éxito y hacen tonterías"

Chivas se ha convertido en noticia en las últimas semanas, pero no precisamente por un buen desempeño dentro del campo de juego. Los rendimientos no están siendo los esperados en el comienzo del Guard1anes 2020, aunque lo más trascendente sucedió fuera del mismo, con el suceso entre Uriel Antuna y Alexis Vega.

Oribe Peralta es uno de los jugadores más experimentados en la Liga MX, razón por la que tiene el poder de que su opinión sea escuchada y valorada. Si bien en este último tiempo no está teniendo los minutos que antes solía tener por Guadalajara, su faceta es la de aconsejar y acompañar a los más jóvenes de su equipo, pero tampoco se olvida de la formación en general.

"Para mí, aportar en la cancha significa mucho, pero apoyar fuera de ella también, porque en México nos estamos olvidando de formar antes que jugadores de futbol, profesionales y buenas personas", reveló Peralta, haciendo referencia a que se están produciendo jugadores de futbol a cualquier costo, sin importar una formación desde otra perspectiva distinta a la futbolística.

“Al equipo lo veo bien, todos con ganas de participar, poniendo su esfuerzo para que las cosas salgan bien”, @OribePeralta pic.twitter.com/wqz4OEqRUX — CHIVAS (@Chivas) September 1, 2020

Sobre las indisciplinas de algunos jugadores, Oribe soltó: "He platicado con Mariano (Varela) , Ricardo (Peláez) , con Marcelo (Michel Leaño) y esta visión encaja perfectamente con lo que yo digo, en muchos de los clubes no se preocupan por generar personas para un futuro; en muchos clubes les da igual cómo lleguen a Primera División, por eso hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito, se compran coches, no sé, hacen un montón de tonterías, pero porque no hay buenas bases”.

"No les enseñas que primero es lo que te deja, el deporte, la disciplina, el trabajo y ya después vendrá la diversión, habrá tiempo para ello", finalizó Peralta. Sin dudas, Antuna y Vega habrán recibido el mensaje de un experimentado, que ya supo vivir aquellos años.

