La imperdible anécdota de Carlos Salcido con Ronald Koeman, entrenador de Barcelona

Ronald Koeman es la persona más nombrada del último tiempo, junto a Lionel Messi y Josep Maria Bartomeu. El entrenador holandés llegó a Barcelona en un momento complicado y dispuesto a realizar cambios importantes, ya que posee la espalda necesaria por su pasado en la institución. A pesar de todo lo que se dice de él por estas horas, Carlos Salcido lo conoce bien y dio detalles específicos.

El ahora exjugador mexicano supo ser entrenado por Koeman y, de hecho, fue el holandés quien apostó por él cuando todavía se desempeñaba en la Liga MX. Por aquel entonces, Salcido se destacaba en Chivas de Guadalajara, al punto que estaba por jugar la Copa del Mundo de Alemania 2006 cuando estableció el primer contacto.

“Yo ya había tenido acercamientos con ellos antes de la Confederaciones, pero en un partido amistoso previo al Mundial, en la cancha del Philips Stadium contra Holanda, ahí platiqué con Koeman”, reveló Sa Sa en Mediotiempo. “En el estadio hay un pasillito para entrar a los vestidores y en ese pasillo me saludó y yo honestamente no lo conocía muy bien. Me saludó, me dijo que él era el técnico del PSV y que me iba a seguir de cerca en el Mundial”, reveló.

Sobre cómo es el estratega en su faceta, Salcido analizó: “Lo admiro como persona y como entrenador. Es muy estricto, pero es una persona de sangre liviana. Tiene una forma de trabajar muy dinámica en todos los ejercicios, todos los entrenamientos, la forma de jugar era así. Yo nunca lo vi en algún entrenamiento para cuidar un resultado, ni en Champions que está por demás decir que no éramos favoritos”.

Salcido se hizo con la Eredivisie junto a Koeman en la temporada 2006-2007, un éxito que el entrenador querrá repetir con Barcelona, algo que el mexicano asegura que será así: “Conoce la idiosincrasia, sé que lo va hacer muy bien”.

