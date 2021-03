Ángel Sepúlveda acusó falta de oportunidades en las Chivas de Guadalajara

Buscando confirmar lo que se mostró el domingo pasado en el Estadio Akron, Chivas de Guadalajara visitará a Querétaro en La Corregidora en un duelo correspondiente a la novena jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 3 de marzo, a partir de las 19 horas.

A horas del partido, una de las figuras de los Gallos Blancos lanzó una advertencia al conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich. "En la cancha todo puede pasar, depende mucho del momento y la forma en la que salgas. Como rival, no me siento menos que nadie. Obviamente siempre respetando", comentó el delantero Ángel Sepúlveda, durante una entrevista brindada a Marca Claro.

Para los desprevenidos, el Cuate tuvo un paso bastante reciente en el Rebaño Sagrado. Fue precisamente en 2018 cuando defendió los colores del conjunto tapatío: registró cinco partidos en Liga MX sin anotar y también sumó cinco apariciones en Copa MX donde sí pudo convertirle un gol a Monarcas Morelia.



"No me gustan los pretextos. Sentí que no tuve la oportunidad que hubiera querido en Chivas. Pero es cuestión de buscar oportunidades en otros equipos", comentó Ángel Sepúlveda sobre lo que fue su breve estancia con el conjunto de Guadalajara. ¿Estuvo mal considerado por José Saturnino Cardozo?



Actualmente, el delantero de Querétaro es uno de los goleadores del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Registró un total de cuatro anotaciones en las primeras ocho jornadas y, de hecho, ya recibió una ojeada de Gerardo Martino para lo que será la siguiente ventana FIFA de la Selección de México.

