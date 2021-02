Atención, Chivas: la promesa mexicana que quiere jugar en el Deportivo Guadalajara

Diego Abreu firmó en las últimas horas su primer contrato como futbolista profesional. El mismo lo une por 3 años al Defensor Sporting, club de la primera división uruguaya, donde supo brillar en las Fuerzas Básicas (92 goles en 4 temporadas). A pesar de que acaba de poner la firma que lo vincula por un importante lapso en El Violeta, el atacante tiene el claro deseo de arribar a la Liga MX en algún momento, tal como lo hizo Sebastián.

Luego de participar en la Sub-16 y Sub-18 de la Selección Mexicana, el Tri se ha ganado un lugar en el corazón del joven de 17 años que nació en la Ciudad de México. En diálogo con Récord, Diego reveló que le encantaría seguir el camino de su padre, pero tiene la intención de vestir otros colores.

"(Chivas) Es una muy buena opción, sería muy lindo jugar allá. Las veces que he ido, he podido sentir el cariño de la gente, me han tratado muy bien. Si se me da la oportunidad, bienvenido sea. Me han hablado muy bien del equipo", apuntó una de las promesas del Tri. Cabe resaltar que el Loco jugó, entre otros, para Cruz Azul, América, Rayados y Tigres en México.

Más adelante agregó sobre el Rebaño Sagrado: "Es un club muy grande, sé muy bien lo que representa. Si el día de mañana me toca ir ahí será porque estaré al nivel del club y de los jugadores, no por quién es mi papá. No hablaron conmigo directamente, tratan de dejarme a un lado para que no se me suban los humos a la cabeza". Esto último en referencia a que Chivas ya se comunicó por sus servicios, pero lo hizo con su representante.

Por último, reveló que José Juan Macías le parece un gran futbolista: "Nunca he hablado con él, pero lo he visto mucho. Me parece que es un jugador muy completo, tiene un gran olfato goleador. Le deseo lo mejor". ¿Podrán formar dupla de ataque algún día en Chivas o en el Tri?

Paso a pasito, sin ilusionarnos de más, pero esto promete ��⚽https://t.co/QBwp9inSca — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) February 10, 2021

