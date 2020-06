Diego Abreu: "Así como le dije que sí a México, haría lo mismo si me toca ir a la Selección de Uruguay"

El caso de Diego Abreu es más que particular. Pese a contar con la presión popular de ser el hijo de nada más ni nada menos que el Loco, uno de los deportistas más emblemáticos de la Selección de Uruguay, el joven artillero, apoyado por su padre, emprendió desde temprana edad su propio rumbo en vistas de brillar en el mundo del futbol.

Pese a ser internacional en las divisiones inferiores de la Selección de México, Diego actualmente se desempeña en Defensor Sporting de Uruguay. Cada vez que es nominado para sumarse a las filas de dicho elenco nacional, el goleador emprende viaje para incorporarse y ponerse a las órdenes del Tri.

Diego Abreu confirmó que aceptaría una oferta de la Selección de Uruguay en caso de presentarse (Foto: @diegoabreux)

En diálogo con el canal de YouTube Jóvenes Futbolistas, Diego, en una entrevista más que completa en la que se tocaron distintos aspectos vinculados a su presente y futuro, no se guardó nada y habló sobre distintos tópicos relacionados a su carrera.

- ¿Salir temprana edad o con experiencia a Europa?

- "A temprana edad para terminar mi desarrollo y de complementarme en Europa. El sueño del niño que comienza a jugar al futbol es jugar en el máximo nivel, que es lo que viene siendo Europa. Espero que el día de mañana pueda cumplir mi sueño".

- ¿Equipo grande de México o equipo promedio de Europa?

- "Europa, pero depende de función que cumpliría en el club. Si tienen grandes jugadores en ese equipo de México y veo que no me necesitarían entonces agradecería el interés. Estoy buscando hacer mi propio nombre. Si en Europa me dicen que es un equipo de media tabla para abajo y que me necesitan, iría a ese club e intentaría hacerlo lo mejor posible para que pase a ser considerado un grande y poder dejarlo en lo más alto".

- ¿Existió un acercamiento de la Selección Uruguaya?

- "No todavía, por el caso de que en Uruguay no hay Selección Sub-16, Sub-18 o cosas así. Yo, para estar en la selección uruguaya, tendría que estar con los de la categoría 2002, que son un año más grandes que yo".

- Si llega esa propuesta de Uruguay, ¿aceptarías?

- "Al igual que yo le dije que sí a México, el día de mañana si me toca ir a la selección uruguaya diría que sí. Ya al haber estado en las dos, tendría que tomar una decisión".

- ¿Hubo acercamientos de Europa?

- "No sé si acercamiento, pero cuando estuve en España en un torneo de las Islas Canarias hablaron de un veedor del PSV. Nada más que eso, nada oficial".

- ¿PSV o las Chivas?

- "Me gustaría empezar mi desarrollo e europa...".

- ¿Algún equipo favorito de México?

- "No tengo un equipo favorito porque yo soy hincha de los clubes en los cuales mi padre jugó. En México, al haber jugado en tantos cuadros, no me podría quedar con alguno. Si el día de mañana me toca jugar tanto en Chivas como en cualquier equipo que jugó, bienvenido sea".

- Si juegas para Chivas no puedes jugar para otra Selección que no sea la mexicana...

- "Al haber nacido en México y ser mexicano, yo podría jugar perfectamente en la selección uruguaya. Al menos así lo tengo entendido yo".

