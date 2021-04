Matías Almeyda sobre un regreso a Chivas: "El amor que le tengo es puro"

Cada campeonato que pasa, Chivas de Guadalajara más extraña a Matías Almeyda. El Rebaño nunca pudo asentarse desde la partida del entrenador argentino, agigantando su figura cada seis meses. Si bien no hay aficionado que no quiera su regreso, hoy por hoy tiene otros desafíos.

El Pelado es el actual estratega de San Jose Earthquakes de la MLS, pero en cada una de las conferencias de prensas se le pregunta respecto al conjunto de Guadalajara. Una vez más, Almeyda no ocultó sus sentimientos cuando se le cuestionó respecto a un posible regreso a la Liga MX.

“Primero hay un entrenador, yo tengo un contrato acá que me tratan muy bien, el futbol nunca se sabe cómo termina, todos saben el amor que yo le tengo a Chivas, es amor puro”, comenzó explicando Almeyda, dejando las puertas abiertas para un retorno en el futuro. Algo que siempre mantuvo presente.

Matías Almeyda dejó abierto su regreso a Chivas

El Pelado reveló que se mantiene en contacto con Amaury Vergara, aunque no quiere forzar su llegada a Chivas: “Yo hablo de presente y yo deseo que a Chivas le vaya mejor, que levante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño al cual tengo contacto con él, pero las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas”.

Matías Almeyda quiere que le vaya bien al América

Así como es amado por Chivas, Almeyda no es nada querido por los aficionados del América. De igual manera, Matías quiere que ahora les vaya bien solamente por Santiago Solari: “Me gusta por Solari , no por el América. Creo que llegó siendo muy criticado, fue parecido a lo mío y no lo habían visto trabajar y ahí está dando fruto el trabajo. Ojalá que a él le vaya bien, pero que a Chivas le vaya mejor”, sentenció.

