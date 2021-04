Uriel Antuna contra el hincha de Chivas: "Se apoya más alentando al equipo que echándole mierda"

Chivas de Guadalajara está pasando un pésimo momento en el Guard1anes 2021, una competencia que tiene al equipo afuera del repechaje de la Liga MX. Con la Liguilla cada vez más cerca, el margen de error se reduce al mínimo y los aficionados comienzan a tener cada vez menos paciencia con todos los jugadores.

Uriel Antuna es uno de los futbolistas que más expectativas generó en su llegada, pero que lo producido en el campo de juego no se correlaciona directamente a las mismas. Por ese motivo, es uno de los elementos más resistidos por la afición de Guadalajara y se refirió al respecto.

En diálogo con el canal de YouTube Zabalive, Antuna habló sobre cómo se sentiría él si es que no fuera jugador y solamente aficionado de Chivas: “Es un poco complicado, hay que ponerse del lado del aficionado. Ellos son aficionados que tienen mucho tiempo, yo llevo un año y hay algunos que llevan hasta 40, 50 años siguiendo al equipo a donde sea. Entonces, a veces sí te pones del lado de ellos y dices ‘pues bueno, sí se deben sentir frustrados, enojados que quieren venir a rayándolas y todo ese tipo de cosas’”, comenzó respondiendo.

Uriel Antuna se puso en el lugar del hincha de Chivas

Uriel Antuna entiende que el hincha no se pone en la piel del jugador: “La verdad es que, como soy yo, un tipo muy tranquilo y comprensivo, pienso que a veces ellos no se ponen en nuestros zapatos. Es nuestro trabajo y no lo hacemos para hacerles daño porque es lo que nos gustan y nos pagan. A lo mejor estaría molesto, sí, pero eso no deja que vayan a dejar de apoyar. ¿Cómo ayudo más al equipo? Echándole mierda o seguir apoyándolo y alentándolo”, explicó.

Uriel Antuna prefiere ir a Europa que ser campeón de todo en Chivas

“¿Ir a Europa a un equipo que te den posibilidades y aprovecharlas o ganarlo todo con las Chivas?”, fue la pregunta que se lanzó. Uriel Antuna, después de dudarlo un poco, respondió: “Por los sueños que tengo y mi idea: prefiero irme a Europa”.

