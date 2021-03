Víctor Manuel Vucetich comparó su trabajo con el Coliseo de Roma: "La gente marca si vives o mueres"

Chivas de Guadalajara se jugará la clasificación a Liguilla de la Liga MX en los próximos partidos, que a su vez serán de vital importancia para la continuidad de algunos elementos. Entre ellos, como siempre, se encuentra el entrenador de turno, que en esta ocasión tiene a Víctor Manuel Vucetich al mando y quien conoce como pocas la voracidad de la cuestión.

El Rey Midas es consciente que se juega el puesto en los próximos cinco encuentros y hasta definió su actual trabajo de vida o muerte. Vuce nombró al Coliseo de Roma, debido a que en el futbol mexicano se debe ganar para poder sobrevivir y no existen proyectos a largo plazo si los resultados no son inmediatos.

“A través de los años que me han tocado ya sé que hay dos opciones nada más, estás o no estás, no hay punto medio, a veces la parte fundamental de que si estás tiene que haber una lectura de si está bien o mal, pero aquí en nuestro medio, del futbol mexicano en general, siempre se marca ganar o perder es lo único que significa, aquí parece que estamos en el Coliseo de Roma, o vives o mueres”, opinó Vucetich en conferencia de prensa.

Los fanáticos de Chivas marcan si vives o mueres

El entrenador de Chivas explicó que las personas son las que señalan si sigue o no en el puesto: “Si la gente levanta el dedo vives, si el dedo va abajo, pero a veces sin conocimiento, a veces ni el conocimiento ni la base para poder sustentarlo. Es algo que se vive en nuestro entorno, se vive así, se entiende porque así lo hemos vivido, pero de que no es lo correcto, no es lo correcto, está uno consciente de esta situación".

En la Liga MX hay una excepción a lo que suele ser la regla: Ricardo Ferretti. “Ojalá en algún momento cambie como lo han hecho equipos como Tigres que ha dado una programación extraordinaria, un respaldo en su totalidad a pesar de que ha habido resultados muy bajos”, fundamentó.

