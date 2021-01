Alexis Vega tundió a La Chofis López por sus declaraciones a Chivas de Guadalajara

Chivas parece que jamás se librará de Javier Eduardo López. La Chofis ya no se encuentra en Guadalajara por sus interminables problemas extrafutbolisticos, pero de igual manera se las ha arreglado para aparecer en la boca de algunos de sus excompañeros. No obstante, la última frase lanzada fue la más severa.

"Hay que ver a jugadores que han pasado, y que siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas. De eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias", advirtió el mediocampista, algo que no cayó bien en la interna del Rebaño.

Uno de los jugadores que salió a hablar fue Fernando Beltrán, como así también Ricardo Peláez. Ahora llegó el turno de Alexis Vega, quien dice decir su amigo, pero de igual manera entiende que en la plantilla de Chivas están aquellos jugadores que se lo han ganado en el pasado y ese es el camino correcto.

Alexis Vega opinó sobre La Chofis López

"La Chofis fue un gran jugador para nosotros y aportó muchísimas cosas para este equipo. Pero bueno, ese tema ya está cerrado y ya no nos gustaría hablar, mucho menos de él”, comenzó aclarando el delantero de Chivas y quien está disputando su tercera temporada con el equipo, en diálogo con ESPN.

Luego, llegó el claro mensaje de Alexis Vega para con su amigo, La Chofis López: “Por ahí cada uno tiene su punto de vista y es libre de opinar, si él dijo eso tendrá sus razones. La verdad no sé por qué lo habrá dicho. Estamos aquí los que tenemos que estar”, sentenció.

Lee También