Ricardo Peláez confesó qué jugadores de América se llevaría a las Chivas

La décima jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX ya pasó y ahora será momento de ingresar en la recta final de la fase regular del campeonato. Por cierto, todo esto iniciará el próximo fin de semana con el encuentro que disputarán Chivas de Guadalajara y América, por una nueva edición del Clásico Nacional.

Los conducidos por Víctor Manuel Vucetich tendrán la obligación de sumar los tres puntos en el Estadio Akron para poder seguir aspirando a ingresar entre los cuatro mejores a la Liguilla. Por su parte, los de Santiago Solari intentarán volver de Zapopan con un triunfo que les de el superliderato del torneo.

Saliendo de lo meramente deportivo, Ricardo Peláez platicó este lunes con Marca Claro y se animó a un juego. "¿A qué futbolista del América llevarías a Chivas?", le preguntó Nicolás Romay al directivo del Rebaño Sagrado. "Tienen muy buenos jugadores. Esas se llaman preguntas de rating", respondió con risas.

“América tiene muy buenos jugadores. Si habría que escoger me llevaría a Sebastián Córdova y Henry Martin”



Finalmente, accediendo a la consigna de dicho medio de comunicación, Cabecita de Oro respondió y escogió a los elementos de las Águilas que buscaría en caso de tener que elegir, sí o sí, en el Nido.

"Conozco a Sebastián Córdova porque me tocó en Fuerzas Básicas ver su desarrollo. También a Henry Martín me tocó seguirlo en las primeras etapas en Mérida y después en Xolos, con muy buen desempeño. Esos dos me llaman la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel. Si hubiera que escoger te diría alguno de estos dos", confirmó Ricardo Peláez en la charla telefónica.

