Chivas vs. Monterrey: cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el duelo por la Liga MX

¿Qué necesita @Rayados para estar en el #Top4 del #Guard1anes2020?



✅ Ganar

✅ Empatando necesita que haya ganador en el Pumas vs Cruz Azul y que Tigres no gane.

✅ Perdiendo necesita que Cruz Azul pierda por un gol más que ellos y Tigres no gane. #Jornada17 ⚽ #LigaBBVAMX �� pic.twitter.com/PSKBvJZ7as