Basta de rumores: Rubén Rodríguez aseguró que Víctor Manuel Vucetich seguirá siendo DT de Chivas

El mal inicio del Deportivo Guadalajara en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX generó mucha polémica y dio inicio a los rumores sobre la posible salida de Víctor Manuel Vucetich. Algunos medios se animaron a asegurar que la directiva comandada por Ricardo Peláez le puso una fecha límite al DT para mejorar y que ya tiene a varios entrenadores en mente para reemplazarlo.

Sin embargo, la realidad es que los mandamases de Chivas confían plenamente en El Rey Midas y lo sostendrán en el cargo sin importar los resultados de los partidos que se avecinan. Esto es lo que confirmó el prestigioso periodista Rubén Rodríguez en su columna para Récord, en donde desmintió que el Rebaño Sagrado le esté buscando un sustituto al estratega.

Víctor Vucetich seguirá siendo el DT de Chivas (Imago 7)

"La directiva la tiene clara y la idea hasta hoy es jugársela con Víctor Manuel Vucetich en el presente torneo, sabedores de no tener mejor opción en el banquillo y además porque los resultados del torneo pasado fueron contundentes para su permanencia y confianza", explicó con contundencia el comentarista de Fox Sports.

En las últimas horas fueron recomendados a la institución por distintos agentes Diego Alonso y Antonio Mohamed, dos técnicos con experiencia en Liga MX y que actualmente se encuentran sin trabajo. Además, también está presente el nombre de Hernán Crespo, legendario delantero que está brillando en sus primeros pasos como DT en Argentina.

Rubén Rodríguez, ante esta información, volvió a dejar en claro la idea de Peláez y compañía, llevando tranquilidad al mundo Rojiblanco: "La realidad es que Chivas y su directiva no tienen ningún Plan B en el escritorio, ni plan a desarrollar o sondear de manera formal, al menos por el momento. Vucetich segurá siendo el estratega de las Chivas y en caso de que algunos jugadores no entiendan o no quieran entender lo que pida el Rey Midas tendrán que preguntar para saber la respuesta o lo que pide su estratega".

