"Chivas es favorito contra quien se enfrente", el Rebaño lanza amenaza al América previo al Clásico Nacional

Las jugadoras de Chivas saben perfectamente que hay partidos que está prohibido perder: Uno de ellos es el Clásico Nacional, por lo que ya preparan su mejor versión para enfrentar al América en la Liga MX Femenil y en la previa, desde el plantel rojiblanco reafirman la etiqueta de favorito con la que llega el Rebaño al duelo de la Jornada 16.

En conferencia de prensa, tanto Andrea Sánchez, como Norma Palafox, recordaron la importancia que tiene el duelo ante el acérrimo rival, cita a la que llegan como el segundo mejor equipo del torneo, lo cual las motiva para reafirmarse como el equipo favorito a quedarse con los tres puntos en el Estadio Akron.

"Chivas es favorito contra quien se enfrente. En el Clásico se juega mucho, la afición se mete demasiado, en apuestas, ahora sí que a meter el pie fuerte, con el objetivo de sacar los tres puntos, Chivas hará lo mejor que pueda, los Clásicos se tienen que ganar", advirtió Andrea Sánchez.

Por su parte, la máxima romperredes de la institución rojiblanca también salió a dar la cara previo al encuentro que presume ser el más atractivo de esta fecha, aceptando que le preocupa más conseguir la victoria para Chivas que aumentar su cuota goleadora.

"No es lo que traigo como prioridad (anotar), lo importante es ganar los tres puntos. Es un Clásico, no sé explicarlo, se me pone la piel chinita. Es un partido muy importante donde hay muchos sentimientos. Si cae un gol no me preocupa, lo que quiero es sumar con mi equipo y si se da la oportunidad sería algo increíble", apuntó Norma Palafox.

"No tengo duda que vamos por muy buen camino (para conquistar el título), estamos haciendo muy buen equipo, se ha notado, cómo nos recuperamos, cómo estamos unidas, para sacar los tres puntos, vamos escalón por escalón, confío en mi equipo que estamos dando lo mejor, el 100%, tengo a las mejores al lado. Estoy contenta", NP11.

"El defender los colores y la playera no es negociable": 'Chore' Mejía

Si hay alguien que sabe lo que es defender la playera de Chivas ante América es Edgar Mejía, el actual entrenador de las rojiblancas y quien estuvo en las filas del Rebaño durante seis años, por lo que sabe cómo transmitir el mensaje adecuado para que sus jugadoras salgan a ganarle al acérrimo rival.

"El defender los colores y la playera eso no es negociable, lo dije desde que tomé al equipo, no es negociable, el esfuerzo, ni combatir, ni claudicar. Un Clásico tiene un tono especial, todos los partidos nos ha costado muchísimo ganar, va a ser un partido muy peleado como todos los Clásicos; donde se habla es en la cancha.

En un Clásico puede pasar cualquier cosa, pero la garra y la lucha no las vamos a dejar de demostrar nunca", sentenció el ahora estratega y exmediocampista que se consagró como Campeón con Chivas en 2006.

