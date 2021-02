La oferta europea que rechazó Carlos Salcedo para jugar en Chivas

Hoy brilla en Tigres UANL y lo disfrutan en el norte, pero también supo desarrollar todo su talento en el futbol europeo y en la Selección Nacional a pesar de su corta edad. El primer equipo mexicano que confió en él, sin embargo, fue el Deportivo Guadalajara, cuya directiva tuvo un gran ojo para ficharlo. Por supuesto, hablamos de Carlos Salcedo.

El Titán abandonó el Real Salt Lake City de la Major League Soccer para vestirse de Rojiblanco allá por enero de 2015, siendo todavía un jugador desconocido para el aficionado azteca. Su paso por el Rebaño Sagrado le permitió crecer en lo humano y en lo futbolístico, siendo esencial para poder pegar el salto a dos de las grandes ligas del Viejo Continente (Serie A y Bundesliga).

Carlos Salcedo defendiendo la playera de Chivas (Imago 7)

Todo esto pudo no haber pasado ya que el mismo futbolista reconoció en un directo de Instagram que estuvo a nada de irse a la Liga de Bélgica. Tenía todo acordado de palabra, hasta que apareció Chivas y lo tentó de la mano Néstor y José Manuel de la Torre, exdirectivo y extécnico respectivamente del club.

"Cuando me iba a Bélgica me habló Néstor y Chepo de la Torre, me dijeron que si quería ir a Chivas, que estaban interesados y me pusieron una cláusula donde decía que si el equipo se salvaba, en ese momento estábamos peleando el descenso, automáticamente podía salir a Europa. Creo que fue algo muy atractivo", reveló Carlos Salcedo ganándose el amor de los chivahermanos.

Más adelante detalló: "Fue un gran paso, porque me ayudó a tener unos buenos cimientos y de ahí, cuando fui a Europa, pues ya estaba más hecho como jugador". El Titán dejó de pertenecer al Guadalajara en julio de 2018, cuando fue vendido al Eintracht Frankfurt en 5 millones de euros. Antes, había salido en cesión de préstamo al mismo equipo alemán y a la Fiorentina.

