Zague tundió a Carlos Vela y apoyó al Tata Martino: "Tú no eliges cuando juegas"

Carlos Vela es el delantero que cualquier mexicano desearía ver en la selección, pero lamentablemente esto no es correspondido. El futbolista se apartó del Tri para darle lugar a las nuevas generaciones y, si bien nunca le cerró las puertas definitivas, su participación con el país está cada vez más lejos.

Luis Roberto Alves dos Santos, más conocido como Zague, es palabra autorizada para opinar respecto a la selección de México y mucho más en el puesto de delantero. La leyenda del América entiende que el jugador de Los Angeles FC es el mejor jugador mexicano, aunque eso no lo priva de mandar algún recado.

"Infelizmente para México porque es una lástima, Vela y lo digo con mucho respeto, diferenciando su gran capacidad futbolística y sobre todo reconocida de esta última generación, para mí es el mejor futbolista mexicano, aunque ya empieza a tomar estos tintes el Chucky Lozano”, comenzó opinando Zague.

Zague tundió a Carlos Vela por rechazar la selección de México

Zague y un mensaje claro hacia Carlos Vela: "Yo apoyo la respuesta del Tata Martino a Vela, la selección de tu país no es como un menú que tú eliges cuando juegas, cuando no, con quien juegas y con quien no. La selección es un orgullo para cualquier futbolista", explicó.

En diálogo con el canal de Youtube Liga MX en Sudamérica, Zague opinó que Vela es el mejor mexicano después de Cuauh: “Después de Cuauhtémoc Blanco, sin duda el que ha tomado ese rol fue Carlos Vela, pero ha rechazado en varias ocasiones a Selección Nacional", sentenció.

Lee También