VIDEO: Ricardo Peláez hizo llorar en vivo a Enrique Borja con una anécdota sobre América

Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas de Guadalajara, fue invitado a participar del programa Linea de Cuatro de TUDN para hablar de la actualidad de su club en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Allí, el dirigente del Rebaño reveló una anécdota de su enfancia que vivió con el histórico de Club América, Enrique Borja, provocando que este rompiera en llanto en pleno vivo ante el relato. Es que Peláez se rindió ante el ex delantero quien fuera su ídolo de la infancia.

"Yo conocí a Enrique Borja cuando tenía cinco años, mi papá tenía una tienda ahí cerca de otra tienda que acababa abrir, me llevó mi papá y que te puedo decir, se me salieron las lágrimas de tan impresionado que estaba de un ídolo como lo fue Enrique", reveló.

Y agregó: "Me firmó mi camisa, me regaló un balón y después con el paso del tiempo un gran ídolo que tienes desde niño, resulta que me toca que sea mi presidente, un gran presidente en el Necaxa que logramos una época exitosa con él".

Mientras el mandamás del Club Deportivo Guadalajara llevaba su relato elogioso, Borja no pudo contener las lágrimas y se lo vio visiblemente emocionado durante la señal televisiva de la que es parte, mientras era contenido por sus compañeros de piso.

