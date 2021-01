"Vuelve a dar pena, es lo normal": Álvaro Morales destruyó a Chivas y cargó contra Oribe Peralta y Gilberto Sepúlveda

Chivas de Guadalajara no inició como esperaba el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, ya que igualó 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuahutémoc, gracias a los goles de Santiago Ormeño y Miguel Ángel Ponce.

Ante esto, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, sacó a flote su fanatismo por Club América y se encargó de criticar duramente varios puntos del desempeño del Rebaño y el comportamiento de su afición.

"Lo mejor que consiguió el Guadalajara el año pasado, lo único bueno que consiguió el año pasado, fue ganarle a su padre el América y de eso quiso vivir por el resto del año. ¿Después que sucedió? Ya sabemos lo que sucedió. ¿Y qué pasó en la fecha 1 del torneo Guard1anes 2021? La misma historia de siempre, comenzó diciendo.

Por su parte, el comunicador liquidó a Oribe Peralta por su rendimiento ante las ausencias de Macías y Vega, y responsabilizó a Cepillo y Vucetich por no haber ejecutado el penal que falló Molina.

"Qué tan mal ha de estar el Guadalajara en cuanto a sus muchachos en la delantera, ante la ausencia de Macias y de Alexis Vega, para utilizar a un jugador que esta cercano a los 40 años como Oribe Peralta que en cerca de 20 partidos desde que está con el Rebaño Sagrado solo tiene un gol en liga, un maldito gol en liga y fue de penal contra San Luis", lanzó.

Y agregó: "Oribe Peralta debió cobrar ese penal, por más que después Vucetich en conferencia de prensa dijera que ya estaban establecidos los puestos, o por más que me digan que hay jerarquías, perdón, Oribe Peralta dentro de todo es un histórico que tiene más jerarquía que Molina. Y me dicen 'es que Molina los cobra', ¿usted sabe cuantos goles de penal ha marcado Molina?, ah verdad... Entonces no es un argumento al respecto".

El Brujo también se encargó de tildar de jugador sobreestimado a Gilberto Sepúlveda, una de las últimas sensaciones del Rebaño.

"Después, se sigue sobrevalorado tanto al tío Sepúlveda, poniéndolo que tiene calidad para ir a Europa, calidad de Selección Mexicano. No, no, ¿cómo Ormeño le remata en su cara y no puede ni defender?. 'Es que lo agarra mal parado', querrán justificarlo".

Fiel a su estilo, Morales remató el video con una contundente frase que buscó minimizar al archirrival americanista: "¿Y dónde estuvieron los Chicotazos? ¿No estuvieron porque contra su padre América se crecen? Es que el Guadalajara otra vez vuelve a dar pena, pero eso es lo normal", sentenció.

