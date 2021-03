Cuauhtémoc Blanco no descarta dirigir a Chivas de Guadalajara si es entrenador

Cuauhtémoc Blanco se retiró del futbol y se dedicó a la política, aunque verdadera pasión sigue siendo el futbol. La leyenda del América no descarta volver a la acción deportiva dentro de un estadio, aunque en esta oportunidad sería con el traje de entrenador sobre la línea de cal. Y, claro, tendría ofertas interesantes.

En diálogo con TUDN, uno de los jugadores más importantes que pasó por la MLS reveló que le gustaría ser director técnico en el futuro: “Algún día, me encantaría porque necesito que me mienten la madre cuando era futbolista y luego como entrenador. Quiero ser entrenador para ver mis encabronamientos", enfatizó.

“Ahí debes de ser profesional, el otro día me preguntaron si jugaría en Chivas, uno le duele que lo corran de un equipo, a mí me dolería que me corrieran del América y me fuera a jugar a Chivas. Lo veo un poco difícil, pero debes de ser profesional, al final es un trabajo, le vas a tener un gran cariño al América”, señaló el exjugador, quien tiene 48 años.

Cuauhtémoc Blanco no descarta dirigir a Chivas de Guadalajara

Blanco es ídolo absoluto en el América, aunque está lejos de descartar una posible oferta de su clásico rival, Chivas: "Si me dijeran que puedo dirigir a las Chivas, lo pensaría, no pasa nada. No sé si la gente de Chivas lo vería mal, pero yo creo que la gente de América sí lo vería muy mal, pero mi decisión es dirigir al América y después a la selección mexicana”, enfatizó.

Por último, se refirió sobre qué estilo de juego es el que llevaría a cabo un equipo conducido por Cuauhtémoc: “Yo jugaría como juega el pinche Barça. Sí faltarían los jugadores, pero hay mucho talento en el futbol mexicano, nada más que no se les da la oportunidad. Lo que sí les diría es ‘a correr cabrones, el futbol es de correr’”, concluyó.

Lee También