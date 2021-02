David Faitelson destruyó al América por no incluir a Federico Viñas ante Pachuca

Club América y Pachuca se enfrentaron por la jornada 8 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, este sábado en el Estadio Azteca, en un encuentro de equipos con realidades bien diferentes en el certamen.

Las Águilas de Coapa habían recibido un duro golpe esta semana luego de que la Comisión Disciplinaria decidiera quitarle los puntos obtenidos ante Atlas por alineación indebida debido a la mala inclusión de Federico Viñas tanto en el banquillo como en los ejercicios de precalentamiento.

Precisamente, el elemento uruguayo no fue incluido por Santiago Solari en la nómina azulcrema, por lo que no sólo no estuvo entre los 11 titulares sino que tampoco tampoco en las alternativas, algo que no dejó pasar el periodista de ESPN, David Faitelson, quien estuvo picante con el conjunto americanista.

"¿Y Viñas? Desapareció de la lista del América... La semana pasada fue un accidente. Esta vez, es una decisión técnica...", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Y Viñas?

Desapareció de la lista del América...

La semana pasada fue un accidente. Esta vez, es una decisión técnica... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 28, 2021

Cabe recordar que el famoso comentarista estuvo en boca de todos luego de apostar su casa y cabellera a que la FMF no sancionaría al América, algo que finalmente sí ocurrió y provocó que los usuarios le reclamaran a través de las redes sociales.

