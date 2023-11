El nivel de Lionel Messi tocó la puerta de uno de los periodistas deportivos más conocidos en Latinoamérica. Toc, toc, toc toc. David Faitelson le abrió y con una respuesta perfecta le contestó a Álvaro Morales por animarse a comparar al jugador argentino con Cristiano Ronaldo. ¿Fin de la discusión?

Desde que Leo Messi llegó a Inter Miami, Morales, periodista de ESPN, no paró de hablar de lo que hace y no hace el ’10’ argentino. Y como buen seguidor de Cristiano, Álvaro lo puso por encima de Lionel en una, dos, tres y muchísimas más ocasiones.

CR7 anotó dos goles para que Al-Nassr ganara la final de la Copa Árabe de Clubes por 2 a 1. “Cristiano Ronaldo fue campeón en Arabia Saudí antes que Messi en la MLS. Hechos. No opiniones”, publicó Álvaro Morales el 15 de agosto de 2023 y Messi le iba a responder con el título de Inter Miami en la Leagues Cup. Se empezaba a crear el contexto ideal para que llegara la respuesta perfecta de David Faitelson.

Morales redobló la apuesta, y luego de que Lionel Messi no anotara en la victoria 1 a 0 de la Selección Argentina contra Paraguay por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y de que CR7 marcara dos goles en la victoria de Portugal 0 a 5 contra Bosnia y Herzegovina por la jornada 8 de la clasificatoria a la Eurocopa 2024, publicó en X “¡qué partido de Cristiano, el mejor futbolista de la historia! Corre, genera, pasa, anota y al más alto nivel… Otros no pueden meterle gol a Paraguay, que tiene un portero de la MLS (Carlos Miguel Coronel)”.

Luego de responderle por desmeritar el octavo Balón de Oro de Leo Messi, David Faitelson empezó a contestarle a Álvaro Morales dejando en claro sobre el jugador argentino que “no alcanzamos a entender que quizás estemos hablando del mejor futbolista de todos los tiempos. Quizás estamos hablando del genio más impresionante que haya visto un campo de fútbol. De eso estamos hablando”. ¡Y lo mejor estaba por venir!

Faitelson y la respuesta perfecta a Morales por comparar a Messi con CR7

Frente a la constante comparación que hace Álvaro Morales entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Davd Faitelson, periodista de Televisa, publicó la respuesta perfecta: “Insisto, Ronaldo tiene muchos seguidores y ha hecho una carrera impecable. La cantidad de goles que ha logrado, pero no me pueden decir que se puede comparar a Messi con Cristiano Ronaldo. ¡No! Lo veo como un ejercicio práctico y sencillo: a Messi se lo compara con Maradona y Pelé, y a Cristiano se lo compara con Messi. Es decir, es evidente que el portugués está un escalón abajo cuando hablamos de englobar al mejor futbolista de todos los tiempos“.

La sentencia de Faitelson a Morales por decir que Cristiano es mejor que Messi

Ante el argumento de que Cristiano Ronaldo es mejor que Leo Messi por los goles que marca, David Faitelson dictó sentencia a la comparación hecha por Álvaro Morales: “Porque si hablamos de goles, Messi también tiene una cantidad impresionante de goles, pero hay que ver lo que Messi hace en el campo de juego y que Cristiano Ronaldo no es capaz de hacer. No estoy desmeritando la carrera de Cristiano Ronaldo, pero sí me parece que estamos a tiempo de entender que está en un nivel diferente. Que el señor Lionel Messi respira y come entre los dioses o semi dioses de este deporte llamado fútbol. Ahí hay que colocarlo a él. Lo demás son comparaciones que, hasta cierto punto, me parecen inútiles”.