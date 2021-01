"Es el más grande de México": Pedro Aquino aseguró que eligió América con los ojos cerrados por encima de León

Si hablamos de mercado de fichajes en la Liga MX indudablemente hablamos de Club América, quien históricamente se movió con fuerza. Aunque hoy las condiciones económicas plantean mayores desafíos, desde Coapa incorporaron futbolistas como Pedro Aquino para reforzar el mediocampo y afrontar el Guard1anes Clausura 2021.

El centrocampista peruano se encuentra recuperándose de una lesión y no estaría presente en la jornada 3 ante FC Juárez, y podría retornar a las canchas frente a Santos Laguna. La flamante incorporación contó con la posibilidad de marcharse al futbol brasileño y continuar en Club León, pero afirmó que ante el interés americanista no dudó ni un segundo en querer vestir esa playera, la que consideró "la más grande del país".

"La verdad me siento muy bien, me han recibido muy bien los compañeros y me han hecho sentir como en casa, uno se siente bien aunque en este momento no estoy jugando porque me vengo recuperando de la mejor manera para ya estar con el grupo otra vez. Y sobre mi llegada te puedo confesar que desde la primera vez que mi agente me dijo que teníamos la posibilidad del América decidí venir aquí a ojos cerrados porque sé que es el más grande de México, sé que tiene mucha historia este club y también este es un trampolín para todos los futbolistas para seguir creciendo en la carrera como futbolista", afirmó para ESPN.

Por su parte, el jugador sudamericano explicó que todavía se encuentra adaptándose al equipo y que representa un sueño cumplido poder compartir plantilla con el Memo Ochoa.

"Tuve la oportunidad de hablar con Nico Castillo, fue el que me recibió primero y luego llegó Ochoa y fue algo soñado, porque yo lo veía de niño cuando estaba en América y ahora lo veo de cerca como compañero de trabajo y eso me hace sentir muy bien, hace que uno valore más su trabajo, hace que uno valore levantarse temprano y entrenar", expresó.

Por su parte, el mediocampista no le esquivó a la comparación que podría surgir con Guido Rodríguez, el último referente americanista en el área de contención.

"Mucho me han hablado de Guido y yo creo que él hizo su historia, en lo personal no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero sé que es un gran jugador y me imagino que también es buena persona, sin embargo, yo quiero dejarles en claro que Guido ya hizo su historia en el club América y ahora Pedro Aquino viene hacer su propia historia acá en el club América, haré mi mejor esfuerzo todos los días y tratare de tener mucho éxito", manifestó.

Finalmente, el elemento peruano afirmó que desea devolverle consagraciones a Club América por la confianza que ha depositado en él.

"Los objetivos que tengo son muy claros y lo que quiero primero es jugar, estar al 100% y poder jugar, poder aportar al grupo mi granito de arena, ser un titular indiscutible en este equipo que no es una situación sencilla por el gran plantel que tenemos. Posteriormente mi gran sueño de ser campeón de nueva cuenta en el fútbol mexicano, ya salí campeón con el cuadro de León y ahora quiero salir campeón con el más grande del fútbol mexicano".

