Yayo De la Torre dijo que América no juega como presume su afición, y armó el debate en La Última Palabra

Eduardo 'Yayo' de la Torre, ex directivo de Cruz Azul, se encontraba junto a otros comentaristas de Fox Sports analizando la actualidad del Club América en el liderato del Guardianes 2021, luego de vencer a León por la jornada 10 de la Liga MX. Y no dejó de ser crítico con la alineación de Santiago Solari.

En el programa La Última Palabra, el ex dirigente de La Máquina reconoció que las Águilas están siendo efectivos y sumando puntos que le permiten estar en lo alto de la clasificación, pero aseguró que el equipo no juega espectacularmente como la historia y la afición presumen que debe hacer.

“Aquí la cosa no pasa por si me gusta o no me gusta, si es lucidor o no es lucidor. Aquí la crítica pasa porque el americanismo siempre se ha vanagloriado de que su equipo es espectacular y es un equipo que ese es su sello, y que para eso juega. Simplemente lo que aquí se apunta es que en este momento, donde son líderes y donde están jugando muy bien, esa cualidad o esa característica, no la tienen”, argumentó.

Por su parte, Salim Chartouni resaltó que lo más importante es justamente la efectividad y cosecha de puntos que está teniendo el Azulcrema: “El equilibrio también se vale, si el equilibrio te da 22 puntos. No quiere decir que porque no juegues como a muchos aficionados tal vez les podría gustar, no valoren que hoy América es el líder y tiene 22 puntos”, señaló.

Alex Blanco reaccionó ante la postura de Salim y consideró que estaba avalando esa 'traición a los valores históricos', mientras que Chartouni no se quedó callado.

“Si le estás diciendo a tu afición que está bien traicionar la historia y lo que significa el América, está perfecto”, expresó el Tiburón y generó la respuesta de Salim: “La única traición sería si América no aspira al campeonato”. Pero Blanco Agregó: “Ese también es un cuento que ustedes los americanistas se han encargado de decir constantemente”.

Club América se impuso 2 a 1 frente a Club León en el Estadio Azteca por la jornada 10 del Guardianes 2021 de la Liga MX, y quedó en la cima de la tabla de posiciones a la espera del resultado de Cruz Azul. el más cercano competidor, ante Pumas UNAM.

Chivas de Guadalajara vs Club América por el Guardianes 2021 de la Liga MX

Las Águilas del América visitarán a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron por la jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX. El encuentro será el domingo 14 de marzo a las 23:00 horas del Centro de México.

