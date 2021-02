Miguel Herrera tundió la contratación de Santiago Solari: "Me sorprendió lo rápido que lo anunciaron"

Miguel Herrera ya no es más el entrenador del América, pero siempre será una voz autorizada para opinar del conjunto de Coapa. El Piojo ocupó el cargo de estratega durante tres años y medio, transformándose en el período más largo en la historia de la institución. Sin dudas, es libre de dar sus pareceres.

América encontró a un reemplazante inesperado, ya que se inclinaron por un entrenador que solamente tuvo una experiencia en un equipo de primera división y, justamente, no era en la Liga MX. Santiago Solari fue el elegido por la directiva, quien arribó por su experiencia en el Real Madrid y poco más.

Herrera ya se encargó de hablar de la llegada del argentino al mando de entrenador, aunque en esta ocasión se refirió a una situación diferente. El Piojo reveló cómo se sorprendió por el poco tiempo en el cual se le encontró reemplazante y reveló detalles de la conversación que tuvo cuando le anunciaron su salida.

Miguel Herrera se sorprendió de la rapidez de la llegada de Santiago Solari

"Me sorprendió qué tan rápido la directiva tomara una decisión sobre mi remplazo. Me lo dijeron que ni siquiera Plan B tenía, pero son decisiones que se debe tomar", enfatizó Miguel Herrera en Marca Claro. Además, se atrevió a opinar sobre cómo juegan estas Águilas: "Cuando este América tome la idea de Solari entenderé que ya no es mi equipo. En mi caso a mí me gustaban Viñas y Henry juntos, a él le gusta un meda punta, entonces empiezas a ver como cada uno tiene sus formas", añadió.

Miguel Herrera cargó contra Roger Martínez y Andrés Ibargüen

Herrera también se refirió a los jugadores colombianos: "Ibargüen tuvo torneos extraordinarios, vino un descontento con la directiva y empezó a poner de su parte trabas y son situaciones que molestan a cualquier directiva. En su momento fue un jugador importante. Yo nunca tuve una diferencia con Roger. Tengo que entender los roces con la directiva, pero cuando caminaba pues eso si me enojaba, pero él hablaba conmigo", finalizó.

