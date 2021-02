Lo expuso: El Piojo Herrera tundió a Ibargüen al decir que puso trabas para renovar con América

El pasado sábado en América comenzó a caer una bomba cuando empezó a correr el rumor de la a Andrés Ibargüen hacía Santos Laguna. Quien habló de elemento colombiano fue Miguel Herrera que explicó cómo su antiguo dirigido puso trabas para no renovar con el conjunto Azulcrema a pesar de que su nivel no era el esperado.

En estos momentos el equipo de Ciudad de México se encuentra necesitado de ganar torneos luego de un 2020 que fue para el olvido. Especialmente desde la sorpresiva eliminación ante Chivas por los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2021 y frente a Los Angeles FC por la Concachampions.

Tras el rotundo fracaso en ambos torneo se dio la salida inmediata de Miguel Herrera del banquillo de América. Con él comenzó a hablarse de la venta o préstamo de Roger Martínez, quien finalmente se queda, y la salida de Andrés Ibargüen, que se confirmó el último fin de semana.

“Hubo torneos extraordinarios pero vino un descontento con Ibargüen, donde puso algunas exigencias y cosas que no le agradaron a la directiva”



Sin embargo, para el Piojo Herrera, que se fuera su exdirigido no fue casualidad ya que según él esto es producto de un descontento de la directiva con un futbolista que hizo difícil, en su momento, llegar a un acuerdo con su nuevo contrato. “Ibargüen tuvo sin ninguna duda torneos extraordinarios. Luego vino un descontento con la directiva y empezó un tire y afloje con que se quería ir y que su renovación. Cuando le dijeron ‘vamos a pensar en tu renovación’ el dijo ‘ya no quiero firmar. Me queda un año y medio y me voy’. O sea, ya desde un instante empezó a poner trabas y son situaciones que molestan a cualquier directiva”, expresó el técnico a Marca Claro.

“Tu rendimiento no ha sido el óptimo y sin embargo estamos buscando renegociar tu contrato para que te quedes más porque en su momento fue un jugador muy importante; la verdad que hizo cosas muy buenas para el club con los títulos que conseguimos. Reitero, después hubo una histeria con la directiva, llevó en momentos a decir que no entra en nuestra idea y en nuestros planes”, concluyó el Miguel Herrera.

