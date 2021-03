No es Raúl Jiménez ni Humberto Suazo: Miguel Herrera eligió al mejor delantero que dirigió

Desde su despido como entrenador del Club América que Miguel Herrera ha platicado sobre distintas temáticas relativas a la actualidad del Guard1anes 2021 de la Liga MX, así como también sobre distintos momentos de su extensa trayectoria como estratega.

En esta oportunidad, el Piojo dialogó con Multimedios Deportes y fue consultado sobre el mejor delantero al que le ha tocado dirigir. Y a pesar de recordar que fue él quien buscó y fichó a Humberto Suazo, quien finalmente se convertiría en el máximo goleador en la historia de Rayados de Monterrey, el DT aclaró que no vivió los mejores momentos de Chupete.

¿Entonces, cuál fue su elección?, Christian Benítez, futbolista ecuatoriano fallecido a quien condujo en las Águilas de Coapa entre 2012 y 2013, y con quien levantó el título de campeón del Clausura 2013.

Miguel Herrera estrecha su mano con Chucho Benítez. Foto: Imago 7

“No, sin duda alguna al mejor delantero que he dirigido es al Chucho Benítez, creo y sin duda alguna”, afirmó el timonel mexicano. Y añadió sobre Chupete: “Yo lo traje, fui a buscarlo para Monterrey, pero nada más estuve con él ocho fechas y no me tocaron los grandes momentos del Chupete”.

Más allá de estos dos grandes nombres, el ex director técnico de la Selección Mexicana recordó a otros enormes atacantes a los que le ha tocado dirigir, tales como Raúl Jiménez, Guillermo Franco o Dayro Moreno. Sin embargo, consideró que ninguno fue tan determinante como el Chucho.

“Disfruté mucho al Guille Franco, fue extraordinario, a Chucho Benítez, a Raúl Jiménez, a Chamagol, Dayro Moreno. La verdad me ha tocado dirigir a delanteros muy buenos, pero el más determinante hasta el momento es el Chucho Benítez”, concluyó.

