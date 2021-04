Pedro Troglio destruyó a Alvarito Morales: "Es un HDP, un mierda que no sirve para nada"

Club América jugó por los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones frente al Club Deportivo Olimpia, un equipo que le propuso un juego brusco principalmente en el partido de vuelta disputado en el Estadio Azteca. La jugada que cambió toda percepción fue la fractura de Chucho López.

El jugador americanista sufrió la fractura de peroné tras recibir una durísima entrada por parte de Yustin Arboleda, una situación que enloqueció al narrador de turno en ESPN. Álvaro Morales, quien se encontraba transmitiendo el partido de Concachampions, lanzó una frase desafortunada al aire.

“Son cavernícolas”, expresó el narrador de la cadena multinacional. Ante esta situación y declaración de Morales, el entrenador del conjunto hondureño fue quien salió a referirse al respecto. Pedro Troglio no tuvo reparos en expresar su pensamiento ante lo dicho por Alvarito.

Pedro Troglio arremetió contra Alvarito Morales

"Pero un periodista mexicano que le diga cavernícola al hondureño, para mí es un HDP por no decir la palabra, es una mierda que no sirve para nada, pero es así, tal vez algo más político lo que han implementado algunos, pero me quedo con la gente del futbol y con lo que hicimos nosotros porque no somos mal intencionados", explotó Troglio.

Los jugadores lesionados del América

La lesión de Antonio López fue la que se terminó exponiendo por la gravedad de la misma, pero lo cierto es que hubo más de un jugador del América que presentaron dolencias tras jugar frente al Olimpia. Nicolás Benedetti, Santiago Naveda y Federico Viñas también salieron maltrechos.

