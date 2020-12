Roger Martínez es tendencia en Twitter por su bajo rendimiento ante Atlanta United

Club América enfrentó a Atlanta United por los Cuartos de Final de Concachampions, siendo el primer encuentro después de la eliminación por Liguilla ante Chivas de Guadalajara. El partido, que culminó con victoria del equipo de la MLS, se vio altamente influenciado por el encuentro de ida, donde las Águilas se habían impuesto goleando 3-0.

La Concachampions debió terminarse hace varios meses, pero la pandemia del coronavirus obligó a suspenderla momentáneamente. La competencia no cayó en el mejor mes, ya que obligó a algunos jugadores a presentarse a pesar de que saben que no serán tenidos en cuenta en el futuro, como es el caso de Roger Martínez.

Santiago Baños se encargó de confirmar que el colombiano no será parte del América en el 2021, entendiendo que su etapa por Coapa ya está terminada. No obstante, Miguel Herrera opinó en conferencia de prensa que, como sigue siendo parte del plantel y está bajo contrato, podía utilizarlo sin problemas. Justamente, eso hizo el Piojo, quien lo mandó a la cancha en el once inicial.

Roger Martínez disputó 75 minutos, pero en ningún momento se lo vio en buena forma ni con ánimos de revertir la situación. El colombiano jugó desganado, como en casi todo el 2020, haciendo evidente que desea salir de la institución lo antes posible, a pesar de no haber perjudicado a sus compañeros en esta oportunidad.

Roger Martínez se convirtió en tendencia

Como era de esperar, todos los aficionados del América comenzaron a mencionarlo en varias oportunidades, hasta convertirlo en una de las tendencias principales de Twitter. Sin dudas, las horas están contadas para Roger en las Águilas, aunque ahora deberá jugar las Semifinales del certamen continental.

Roger Martínez se tiene que ir del #América. No puedo con su flojera para jugar fútbol. — Geremy (@elGeremy_) December 17, 2020

Que ganas de ser Roger Martinez para hacerme pendejo todo el día en el jale y aun así cobrar un chingo. — Hansel Huerta (@krema16) December 17, 2020 Increíble la displicencia de Roger Martínez al tocar una pelota, pésimo jugador del América — Victor Saldaña (@VicSaldana09) December 17, 2020 Sigo sin entender que hace Roger Martínez en @ClubAmerica — jennifer gutierres (@jennife01898889) December 17, 2020 Roger Martínez is ��! — Eddy (@eddym11_) December 17, 2020 Lo de Roger Martinez es vergonzoso, lamentable, infumable, una burla del tipo... No debería volver a jugar nunca con la playera del Ame. — Iván Meza (@IvanMezaa) December 17, 2020

hay que ser realistas se jugó mal pero se jugó con el resultado, el sábado tiene que ser muy muy diferente y con intensidad, pero sobre todo... que no juege roger Martínez — Beto Granillo (@btogranillo) December 17, 2020

Muy, muy pobre la versión del América que se vio hoy. Roger Martínez trae nivel de segunda división.



No veo a este equipo ganando @TheChampions — Alfredo Morales �� (@LoboMorales_) December 17, 2020 Roger Martínez juega con las mismas ganas que tiene el Viejito Loco de ponerse un cubrebocas. — Ray ® (@JCR_CA) December 17, 2020 Roger Martinez una burla — Diego Rodriguez (@DiegoRdzMillan) December 17, 2020 Go Home Roger Martínez fuera del AMERICA. — dontintin1 (@dontintin11) December 17, 2020 Si no es por Ochoa, me cae que ahorita estaríamos valiendo madres afuera de la Concacaf.

Que vergüenza tener que pasar de esta manera, da un coraje tener que ver jugar a Roger Martínez, ojalá que ya se largué que nomás estorba en el equipo, no representan al América, pocos huevos — Diego Antonio (@Lpez63770322) December 17, 2020

