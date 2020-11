Miguel Herrera confesó que le seduciría dirigir a la selección de Colombia

América se está preparando para el partido más importante en mucho tiempo, incluso por encima de aquella final de Liga MX ante Monterrey. El encuentro ante Chivas de Guadalajara por los Cuartos de Final de la Liguilla puede dejar secuelas y es por eso que todos deben estar concentrados al 100% con obtener el objetivo.

Miguel Herrera, en el último tiempo, ha sido vinculado a distintos equipos y también selecciones. La MLS parecía ser un destino fijo para el Piojo después de los rumores de Los Angeles Galaxy o Atlanta United, como así también el Real Betis. No obstante, la selección que se está robando todas las noticias que involucran a Herrera es la de Colombia.

Los cafeteros no arrancaron bien en las Eliminatorias de cara a la Copa del Mundo 2022 y la derrota 1-6 ante Ecuador parece ser el final de la era de Carlos Queiroz. Como no podía ser de otra manera, el entrenador del América es uno de los máximos apuntados y, según sus palabras, le seduce dirigir a James Rodríguez y compañía.

Miguel Herrera se entusiasma con dirigir a Colombia

En diálogo con TUDN, el Piojo confesó que le atrae la selección cafetera: “Por supuesto que me gustaría dirigir a Colombia, es una selección importante a nivel mundial. Tiene muy buenos jugadores y creo que viene un recambio importante en Colombia y hay una buena base de jugadores”.

Sin embargo, Herrera también dejó claro que todavía no hubo ningún tipo de acercamiento y que son todos rumores: “La verdad es que no más que los rumores que hay por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo metido y concentrado al 100 por ciento con el América”, culminó. Sin dudas, el máximo objetivo es vencer a Chivas.

Lee También