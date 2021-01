Tras golpear a Miguel Herrera, Carlos Santos cargó contra Santiago Baños por su gestión en América

América vive tiempos de crisis institucional tras quedar eliminada frente a Chivas en la Liguilla del Guard1anes 2021. Sin embargo, para Carlos Santos esto no es solamente culpa de Miguel Herrera, sino que, de Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas de Coapa.

No son buenos lo momentos que transita el conjunto Azulcrema tras un 2020 que fue para el olvido luego de que el mal juego los dejara sin ninguna consagración. Debido a que no se pudo rescatar nada, el Piojo salió para puerta de atrás y con él algunos futbolistas.

Sin embargo, para Carlos Santos los males de América se remontan hace casi 20 años ya que los resultados han sido desastrosos y con el actual presidente deportivo no cambió mucho el equipo. “Santiago Baños ha hecho un daño terrible porque él es parte del sistema y de los gastos que se han cometido. Pero gracias a Dios se están destapando las cosas y por eso yo no puedo estar, porque no soy del agrado”, expresó el exjugador a W Deportes.

Y agregó: “Sufrimos porque desde hace mucho tiempo América no tiene nada. Se juega mucho al balonazo, se ha sufrido con contrataciones en donde se ha gastado mucho dinero, con Miguel se gastaron como 150 millones”.

Por otro lado, Carlos Santos dijo que la corrupción de promotores existe en la Liga MX y que es muy delicada. “Carlos Hurtado y Guillermo Lara han manejado el futbol mexicano. Si eres su amigo tienes trabajo y sino no tienes”, finalizó el exjugador de América.

