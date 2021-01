El mensaje que la portera de América publicó contra su compañera y que después borró

La polémica, las indisciplinas, los mensajes con doble sentido y los malos tratos en el vestidor parecen algo inherente al futbolista mexicano. Esta oportunidad dio cuenta de que no solo ocurre en el futbol masculino, sino también en el femenino.

Jaidy Gutiérrez, portera de América, calentó las redes sociales con un polémico mensaje que estaba dirigido a una compañera. Si bien lo borró minutos después, varios usuarios lograron capturarlo para la posteridad.

"Yo no vengo a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí, no me vengo a estar comparando contigo. Mi trabajo habla", había señalado la profesional de 19 años en Twitter.

Dicen las lenguas viperinas ���������� que este Tweet es para alguien del club (Algunos dicen que para Natalia, la nueva portera)



Pero nah, nadie sabe bien que show pero ahorita como andan las cosas, a nadie le conviene armar borlote

Todos los rumores indican que el mismo estaba dirigido a Natalia Acuña, la guardameta que llegó a Las Águilas procedente de Querétaro para este Apertura 2020. Las autoridades del cuadro de Coapa, por su parte, tomarán medidas.

Con un registro de una victoria y una caída en el actual certamen, América enfrentará mañana a Mazatlán por la tercera jornada de la Liga MX Femenil.

