¿Miguel Herrera involucrado en red de corrupción de la Liga MX?: El Piojo responde a las acusaciones

Miguel Herrera continúa buscando club tras ser despedido de Club América luego de quedar eliminado del Torneo Guard1anes 2020 y la Liga de Campeones de la Concacaf, donde protagonizó el último hecho escandaloso al enfrentarse con el auxiliar de Los Ángeles FC.

El Piojo apareció recientemente en una investigación denominada "el cártel del Gol", por aparentemente estar involucrado en una red de corrupción de promotores en la Liga MX, algo que el entrenador negó de manera rotunda.

En diálogo con el programa "Ahora o Nunca" de ESPN, el ex estratega de Club América negó cualquier vínculo con Greg Taylor y Carlos Hurtado, a quienes se señala como los "dueños" del futbol mexicano. Esto lo reforzó señalando que el nunca ha tenido un agente y el único contacto que mantuvo con los sujetos fue cuando le ofrecen jugadores para su equipo.

“Sinceramente no tengo promotor, nunca he tenido promotor. Lo he expresado siempre. A Greg Taylor alguna vez lo saludé en el América porque representaba a Raúl Jiménez, ha de haber sido 2012-13. A Hurtado alguna vez en Miami me lo crucé en un restaurante. Nunca más los he visto”, explicó.

“Saludo a todos los promotores porque soy gente de fútbol, mi teléfono es de es de la comidilla de toda la gente, todo el mundo me habla y nos marcan para ofrecernos jugadores cuando tenemos equipo”, agregó Miguel.

Por su parte, el ex director técnico de la Selección Mexicana criticó a la publicación por considerarla de bajo nivel, y aseguró que esta ganó relevancia por los nombres que figuran, tales como Antonio Mohamed, "Chepo" de la Torre y "Paco" Palencia, entre otros.

“Me parece una nota poco seria, de un tipo que además está en Quintana Roo y que es una nota chiquitita y que lo ha hecho más grande por los nombres que puso que por la investigación que pudo haber dado esta persona, que me parece no es nada seria su investigación”, remató.

