Lo despidieron por Zoom: Miguel Herrera dio detalles de su salida del América

Luego de los fracasos deportivos en el torneo Guard1anes 2020 de Liga MX (eliminación ante el Guadalajara en Cuartos de Final) y en la Concacaf Champions League (LAFC le remontó con un jugador menos en Semifinales), la directiva del Club América tomó una decisión drástica e irreversible: cesar a Miguel Herrera. De esta manera, puso fin a un vínculo de 3 años y medio entre la institución y el entrenador.

Por supuesto que el Piojo no tomó esta noticia de la mejor manera y lo ha dejado en claro en las primeras entrevistas que brindó después de esta situación. Hace 48 horas cargó contra el americanismo por las frecuentes críticas hacia él; y ahora apuntó contra los mandamases de las Águilas, ya que entiende que lo despidieron de manera injusta.

Miguel Herrera, en su último partido como DT del América (Getty Images)

En diálogo con Libre Directo, el ex-técnico de la Selección Mexicana reveló: "Ya he asimilado esta situación. Fue un momento de molestia y tristeza, pero ahí se quedó". Herrera aprovechó para mostrar su descontento con el comunicado que emitió el club para anunciar su salida, a lo que respondió: "Ese comunicado no expresa el sentir de la gente y del club, pero yo para con ellos sólo tengo agradecimiento".

Club América informa que da por concluida la relación laboral con Miguel Herrera.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/oMMFMSsjmf — Club América (@ClubAmerica) December 21, 2020

Más adelante, Miguel confesó: "No hubo ningún ultimátum (para que gane la Concachampions). Hicimos un torneo muy bueno, pero una Liguilla mala. Obviamente hay molestia por perder contra un rival importante como lo es Chivas. Cuando terminó el torneo (Guard1anes 2020) yo le dije a Santiago (Baños) que me hacía a un lado, que no tenía problema. Él me respondió que no, que estábamos claros con la idea y que debíamos seguir".

"Al día siguiente (de perder con LAFC), en un llamado por Zoom, Joaquín Balcarcel (Presidente del Comité de Futbol del club) me comunicó que hasta ahí llegaba nuestra relación. No estoy de acuerdo la verdad, no me parece justo. Estaba triste, pero acepté la decisión", sentenció Miguel Herrera contando detalles de cómo la directiva le comunicó que no pertenecía mal a las Águilas.

