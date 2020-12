Paul Aguilar dijo que América le ofreció 6 años de contrato, pero por una irrisoria condición

América comienza a reconstruirse de cara al Clausura 2021 luego de que haya sido eliminado en cuartos de final frente a Chivas. Debido a esto, decidió desprenderse de Paul Aguilar, quien ayer rompió el silencio y tundió a la directiva de Coapa por el contrato que le ofrecieron para seguir con ellos.

Ya se sabía que la dirección de deportiva del conjunto Azulcrema quería renovar a la línea de fondo por lo que quería largar a Emanuel Aguilera y al exrepresentante del Tri. Sin embargo, este último tenía una posibilidad de quedarse por la buena relación que tiene con Miguel Herrera.

A pesar de esto, Paul se fue por la puerta de atrás de América tras haber cosechado tres Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Debido a esto, hoy habló en La Última Palabra sobre los motivos por los que no renovó con el conjunto de Coapa y cómo se fue del equipo en el que llegó en 2011.

“Ellos quisieron extender mi contrato por la Concachampions, que eran 20 días más o 15 días, siempre pensando que íbamos a llegar a la final”, comenzó el exdefensa de las Águilas. Y agregó: “El poder alargar el contrato se dio unos días antes en el que ellos me plantearon renovarme por 6 años con el 70 u 80% menos de mi sueldo. No es algo que fue negociable, fue algo que ellos me plantearon. Fue algo muy tajante. Situación que me molesto y me hizo enojar porque era un jugado que estuvo bastante tiempo, que se sacrificó y no me estaban dando el valor que creía que merecía”.

Por último, comentó que es fue el motivo principal por el que decidió dar un paso al costado y no estar presentes para la Concachampions. Además, dijo que estaba triste por la forma en la que se fue de América, pero que ahora se encuentra en pláticas con varios clubes.

