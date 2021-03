"Fuchi" de América a la Concachampions: Santiago Baños priorizó la Liga MX

La edición 2021 de la Liga de Campeones de la Concacaf comenzará en la segunda semana de abril. América, Cruz Azul, León y Monterrey representarán a México en el certamen continental, y buscarán repetir lo que logró Tigres UANL en el año 2020, siendo campeón ganándole la final a Los Angeles FC.

Al cabo de las primeras once jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX, los conducidos por Santiago Solari quedaron muy bien parados para conseguir la clasificación directa a la Liguilla. Por eso, en conferencia de prensa, Santiago Baños fue consultado por las prioridades en este semestre...

"Si es priorizar, sin duda alguna la Liga MX. Nos debemos a nuestra liga local y después de eso sería un volado. La Concachampions no nos deja nada, nos cuesta, el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo, económicamente no hay nada. Hemos pensado seriamente en ciertos partidos ir con un cuadro alterno porque tenemos la presión de ganarlo y eso nos afecta", aseguró el presidente deportivo.

Bajo la misma línea, al directivo de las Águilas le preguntaron sobre la posibilidad de regresar a la Copa Libertadores en un futuro cercano. Y la respuesta ilusionó a muchos aficionados: "No es un secreto. Todos los clubes quisiéramos volver. Es un torneo de mucho prestigio, es de otro nivel. Nos encantaría regresar por el tema económico y el deportivo, los premios son muy atractivos. El auge de enfrentar a equipos de Argentina, Brasil y Colombia aumenta la calidad del nivel de competencia y sería extraordinario".

"Tenemos pláticas con la Liga MX y la FMF, y ellos escalan a nivel de la Confederación. No permiten los calendarios de Concacaf el regreso a la Libertadores, pero es prioridad para los equipos mexicanos regresar a un torneo de esa jerarquía. Ojalá sigan los trabajos para poder", cerró Santiago Baños.

