Moisés Muñoz, ídolo del América: "Cruzazulear es algo chusco, no ofensa"

Nombrar a Moisés Muñoz es remitirse a aquel empate de cabeza en el último minuto de la final del Clausura 2013, donde el América a la postre se terminó consagrando ante Cruz Azul. El guardameta es símbolo, en parte, del término cruzazulear, aunque él precisamente no lo toma como algo ofensivo.

"Ese título, sin duda, es la cúspide de mi carrera. Hay un antes y un después de ese título por todo lo que vivimos, no necesariamente por lo que hice yo. El gol hizo que mi nombre se plasmara en la historia del americanismo, pero el título a nivel equipo fue lo más importante porque habla de nunca dejar de luchar, de nunca bajar los brazos, nos deja muchas enseñanzas este título”, explicó en As México.

A diferencia de varios colegas que toman el término cruzazulear como algo ofensivo hacia Cruz Azul, Muñoz entiende que es algo divertido, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se ha repetido la secuencia. Todo esto, antes del duelo que La Máquina tendrá frente al América para continuar como el líder de la Liga MX.

Moisés Muñoz ve como algo chusco cruzazulear

"No me gusta tomarlo como algo negativo, viéndolo desde la perspectiva americanista es algo positivo, desde la perspectiva del aficionado de Cruz Azul podría ser algo triste. Sin embargo no le doy mucha importancia, incluso es un concepto que se utiliza más como algo chusco pero no ofensivo", opinó.

Cuándo y dónde jugarán América ante Cruz Azul

América se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Azteca por la Jornada 15 del Guard1anes 2021, este sábado a partir de las 21:05. A pocas fechas del final y del comienzo de la Liguilla, se tratará del duelo que podría sentenciar al superlíder de la Liga MX.

